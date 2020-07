"Il Covid è una bufala" e organizza un party. Tutti ammalati, muore la suocera

Durante il lockdown ha violato tutte le regole, sostenendo che quella del Covid fosse "una montatura". Poi, la ciliegina finale: un party organizzato con parenti, suoceri, la nonna e le sorelle, in assoluto dispregio delle regole sul distanziamento sociale. Ma alla fine Tony Green, 43enne di Dallas (Texas) si è dovuto ricredere: tutti i partecipanti al party si sono ammalati di coronavirus (compreso lui) e la suocera ha addirittura perso la vita dopo il ricovero in ospedale.



Il party fatale si è tenuto lo scorso 13 giugno: nei giorni successivi sono risultati positivi tutti gli invitati della famiglia Green e quelli della famiglia del suo compagno, mentre la suocera è morta lo scorso 1 luglio. '

A raccontare la vicenda a "Dallas Voice" è stato proprio Tony Green, grande supporter di Donald Trump: "Ero convinto che la questione Covid fosse una bufala messa in giro da Democratici per screditare Trump e impedire la sua rielezione a presidente degli Stati Uniti".





