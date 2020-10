Coronavirus, nel mondo nuovo recordi di contagi: 383mila in 24 ore. In India i positivi superano i 7 milioni

Coronavirus nel mondo, cosa sta succedendo. Terzo record consecutivo di nuovi casi di coronavirus a livello globale. L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) riporta sul suo sito che nella giornata di sabato sono stati registrati 383.359 contagi, il 7,9% in più rispetto ai 355.244 del record di venerdì. Giovedì scorso era stato segnato un nuovo picco, con 343.467 infezioni. Secondo la Johns Hopkins University il bilancio si attesta attualmente a quota 37.105.925, inclusi 1.071.388 morti.

In India i casi di contagio per coronavirus hanno superato i 7 milioni diventando così il secondo paese, dopo gli Stati Uniti, per numero di contagi. Il conteggio totale dei casi si è attestato a 7.053.806 con 74.383 nuove infezioni, secondo un bollettino emesso dal ministero federale della sanità. Sono i 918 decessi, portando il totale delle vittime a 108.334.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Ottobre 2020, 07:55

