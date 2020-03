Coronavirus, dal Consolato di Londra una task force per gli italiani nel Regno Unito

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 20:02

che necessitano di qualsiasi tipo di assistenza connessa all’emergenza coronavirus. Lo riporta il sito, attivando un servizio di consulenza dedicato a chi che si trovi in condizioni mediche precarie. I recapiti della task force sono i seguenti: email sociale.londra@esteri.it – telefono: +44 (0) 20 7936 5928/30/31 (in orario di ufficio) +44 (0) 7850 752895 (dopo le ore 18).che possono essere contattare al numero dedicato 111.Tutti i connazionali privi di appuntamento – spiegano dal Consolato – sono invitati a ripresentarsi ad emergenza sanitaria terminata o a contattare gli uffici competenti tramite email o recapito telefonico. Rimarranno comunque aperti i consueti canali emergenziali riguardanti i titoli di viaggio.Per chi necessita di ulteriore informazioni riguardanti sia la task force che i servizi consolari, può far riferimento al sito internet ufficiale a questo indirizzo.