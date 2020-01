Coronavirus, 60enne cinese ha un infarto in strada: i passanti lo lasciano morire per paura del contagio

Venerdì 31 Gennaio 2020, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colto da unperUn uomo di origini cinesi è statodi Sidney perché i passanti temevano stesse male a causa della temuta polmonite e hanno pensato fosse contagioso.Il paziente ha avuto un infarto fuori dal ristorante Masuya Suisan di Campbell Street, a Chinatown, intorno 20.30 di martedì sera. Le autorità hanno ricevuto la segnalazione, ma nessuno dei passanti si è avvicinato a lui per paura che l'uomo asiatico stesse male a causa del Coronavirus. Solo all'arrivo della polizia e del 118 l'uomo è stato soccorso ma purtroppo per il 60enne non c'è stato nulla da fare.La paura di contagio per il virus sta generando panico in tutta la popolazione mondiale. I casi registrati in Australia sono sette: quattro nel Nuovo Galles del Sud, due a Victoria e uno nel Queensland. Non ci sono stati decessi dovuti al virus.