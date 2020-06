Coronavirus in Cina, torna la paura. A Pechino aumentano i contagi: «Situazione estremamente grave»

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 10:12

spaventano di nuovoNella città ssi sono registrati 27 nuovi contagi portando ai, tanto da far parlare di una situazione «estremamente grave». In un incontro con i giornalisti, il portavoce della municipalità della capitale cinese, Xu Hejian, ha detto che Pechino è impegnata «in una lotta contro il tempo» per fermare il contagio, attraverso «le misure più strette, decisive e determinate».In totale, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità cinese, in tutto il Paese si registrano 40 nuovi casi di coronavirus, di cui otto importati. Salgono così a 83.221 i contagi in Cina, mentre il numero dei decessi resta fermo a 4.634. Il nuovo focolaio a Pechino sarebbe partito nel mercato all’ingrosso di Xinfadi, uno dei più importanti del paese. Olre 10 quartieri della città sono diventati nuovamente zone rosse nel tentativo di arginare il contagio.