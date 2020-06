Coronavirus in Cina, pechino si blinda contro il Covid: voli fermi e 30 zone in lockdown

Dal pipistrello al pangolino, dalla Cina all'Europa: è stato questo il primo viaggio del virus che ha alimentato la pandemia mondiale. Il salmone norvegese sembra invece non colpevole, cioè non fonte di contagio. Ma sta di fatto che per ora Pechino ha messo ugualmente al bando il pesce nordico che tanto piace anche agli italiani, vietandone l'importazione e indicandolo come possibile veicolo della presunta seconda ondata di contagi. Proprio questo è il punto che mette apprensione, che in Cina possa essere iniziata una seconda ondata indipendentemente dai numeri ufficiali: in cinque giorni a Pechino sono stati infatti registrati 137 positivi ma è stato chiuso di nuovo quasi tutto. «Se ci sarà una sorveglianza accurata, non serviranno più lockdown totali», ha dichiarato l'Organizzazione mondiale della sanità.



Parole che non sembrano assolutamente convincere la Cina, almeno a giudicare dai fatti. Con le crescenti tensioni e il pericolo di una guerra con l'India - si parla di 20 soldati indiani morti al confine - la terra da dove la pandemia è partita ha reagito con una veemenza tale da mettere in dubbio che si tratti solo di poco già di cento casi di contagio.



Volendo fare un paragone con l'Italia, i numeri dichiarati sono di poco superiori al cluster romano del San Raffaele Pisana, chiuso e circoscritto in pochi giorni. Invece Pechino ha chiuso scuole primarie e secondarie dopo il focolaio nel mercato all'ingrosso Xinfadi, i due aeroporti della capitale hanno cancellato oltre 1.200 voli. E sul banco degli imputati è finito proprio il salmone norvegese.



Un'accusa che però non trova alcun riscontro: il salmone «contaminato» è stato trovato in alcuni siti interessati del mercato di Xinfadi, ma non è stata rilevata la presenza del virus prima del suo arrivo nelle aree dove si è diffuso il contagio provocato invece - come dichiarato Chen Bei, numero due del governo municipale di Pechino - «dalla trasmissione da uomo a uomo».



