Coronavirus in Cina, in carcere la blogger Zhang Zhan: «Informazioni false sulla pandemia»

Arrestata per un post sul coronavirus sul proprio blog. Secondo le autorità cinesi infatti, quelle notizie sarebbero state false. Per questo motivo il tribunale del popolo di Pudong, in Cina, ha condannato a 4 anni di carcere Zhang Zhan, attivista e “citizen journalist” che era stata arrestata a maggio per le notizie diffuse sull'epidemia di coronavirus da Wuhan e incriminata con l'accusa di pubblicazione di «informazioni false». Lo ha riferito il suo avvocato.

In alcuni video molto condivisi online, l'ex avvocato Zhang aveva mostrato crematori e ospedali sovraffollati a Wuhan, mentre la città della Cina centrale lottava per contenere l'epidemia di Covid-19 ai primi di febbraio. Sebbene il processo di Zhang sia il primo in Cina che abbia visto imputato un blogger che ha coperto l'epidemia con i suoi racconti, è improbabile che sia l'ultimo. Chen Qiushi, Fang Bin e Li Zehua sono altri citizen journalist che hanno riferito da Wuhan e dei quali non si hanno notizie da febbraio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Dicembre 2020, 09:03

