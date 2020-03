Coronavirus come scusa per non fare nulla, Christian Jessen chiede scusa all'Italia: «Volevo solo sdrammatizzare»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

chiede. Il medico britannico, noto per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva (in onda anche su Real Time),, si è scusato con l'intero paese dopo aver detto che la quarantena dovuta al coronavirus era una scusa usata dagli italiani per non fare nulla. Qualche giorno fa il medico, in piena pandemia, aveva ritenuto eccessive le misure restrittive adottate dall'Italia e le aveva definite come una lunga siesta, lasciando intendere che per il nostro popolo era una scusa come tante per non lavorare e non andare a scuola. Una battuta infelice che ha scatenato tutti gli italiani fino a spingere il medico a porgere le scuse ufficiali.«Per quanto riguarda i miei commenti sull’epidemia di coronavirus in tutto il mondo e la situazione dell’Italia: Ho sbagliato, lo ammetto. Ho cercato di sdrammatizzare il panico. Tuttavia, col senno di poi riconosco che la mia osservazione era insensibile e devo scusarmi per qualsiasi turbamento io abbia causato. Capisco perché sia stato offensivo e spero possiate perdonarmi. Come medico, il mio lavoro è essere onesto e cercare di portare luce nella vita delle persone. Vorrei assicurarvi che i miei pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono colpiti dal virus e a coloro che stanno lavorando duramente per aiutare tutti a superare questo momento difficile. Infine, al momento non sto usando molto i social media, quindi tenete presente che forse non vedrò le vostre risposte. Ripeto che adesso non userò i social media perché sto lottando con la mia salute mentale e Twitter non è sempre il posto migliore dove trovarsi in tali circostanze. Tornerò quando starò meglio», ha scritto sul suo profilo Twitter.La sua battuta, aggravata dal fatto che è un medico, ha indignato anche i suoi colleghi che hanno definito le sue parole vergognose. Le scuse di Jessen arrivano anche in un momento delicato per il Regno Unito, suo paese di origine, che recentemente ha preso a sua volta la decisione di chiudere tutte le attività non necessarie, scuole e locali pubblici visto il picco di contagi, ultimo dei quali proprio del predidente Boris Johnson.