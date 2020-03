Coronavirus, l'America piomba nell'incubo. Chiude perfino Las Vegas

«Hunker down». Ovvero: rintanatevi. È la declinazione di #Iorestoacasa negli Stati Uniti, che deve fare all'improvviso i conti con un'emergenza che fino a pochi fa sembrava che non gli riguardasse. E invece in poche ore i contagi saliti in tutto il Paese a oltre 3500 e le vittime ad almeno 65. «Siamo dove stava l'Italia due settimane fa» è l'allarme lanciato dal portavoce del governo sulle questioni di salute pubblica.

Adesso l'America ha paura. New York (mille contagiati e sette morti) e Los Angeles, le metropoli più colpite, si fermano. Chiusi cinema, teatri, palestre, negozi, bar e ristoranti. New York chiude anche il suo simbolo più alto, la Statua della Libertà. Las Vegas spegne le luci sulla Strip e chiude tutti i casinò, Miami limita l'accesso alle spiagge, in New Jersey scatta il coprifuoco dalle 8 di sera alle 5 del mattino. A Washington per ora la situazione è meno allarmante ma le restrizioni sono già tante e riguardano anche gli uffici federali. La Corte Suprema che ha rinviato tutte le udienze di marzo. Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 08:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA