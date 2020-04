Coronavirus, boom di pagamenti contactless per paura dei contagi negli Usa

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 19:13

Sempre più personeper. In questo periodo di emergenza legato al cmolti hanno scelto servizi che avevano difficoltà a prendere piede, ad esempio app mobili legate ai pagamenti, come Amazon Prime Now, per effettuare ordini di consegna o ritiro per generi alimentari. L'Independent ha spiegato che negli Usa il Dipartimento del Tesoro può anche consentire alle persone che non dispongono di conti bancari di ricevere i loro assegni di rilievo di coronavirus tramite servizi di pagamento mobile come Venmo. Ci si aspetta che i pagamenti senza contatto prendano un ulteriore 10 percento al 20 percento delle transazioni nei negozi e nei bancomat a seguito della pandemia. Anche i servizi di persona come PayPal, Venmo e Zelle dovrebbero trarne beneficio, ha affermato Richard Crone, amministratore delegato della società di ricerche di pagamento mobile Crone Consulting.Il cambiamento è dovuto al rischio di contagio, la gestione di contanti o il contatto con tastiere di pagamento rappresenta un rischio maggiore. Sempre più punti vendita si stanno adeguando alla nuova tendenza e pare che il trend potrebbe essere sempre più in crescita.