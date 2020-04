Coronavirus, rifiuta ventilatore polmonare e muore a 90 anni: «Ho avuto una bella vita, datelo a chi è più giovane»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, chiede dia a chi è più giovane di lei. Il gesto di Suzanne Hoylaerts, di Binkom, in Belgio, è stato di. La donna è morta poco dopodopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate a causa del Covid19.Suzanne ha voluto lasciare una possibilità di salvezza a chi è più giovane di lei e ha una maggiore aspettativa di vita: «Ho già vissuto abbastanza, ho avuto una bella vita. Non voglio la respirazione artificiale, potrebbe servire a qualcun altro». Sono state queste le parole che ha detto ai sanitari quando le è stato detto che le sue condizioni erano peggiorate.La donna era in ospedale da due settimane, i tamponi avevano mostrato che aveva contratto il coronavirus. Rimasta in reparto per giorni era costantemente monitorata, ma alla fine ha iniziato a stare peggio, così le è stato detto che sarebbe stata intubata, ma lei si è opposta. Suzanne è una delle tante vittime del covid-19 in Belgio. Il numero di contagi è salito a 12.775, con 1.021 pazienti ricoverati in terapia intensiva.