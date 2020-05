Coronavirus, Anthony Fauci in autoisolamento: contatto a basso rischio con un positivo alla Casa Bianca

L'annuncio di Anthony Fauci arriva dopo che il capo della Food and Drug Administration (FDA), Stephen Hahn, e Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, hanno annunciato che andranno in quarantena. I tre esperti scientifici hanno detto che se sarà necessaria la loro presenza alla Casa Bianca o a Capitol Hill vi andranno con tutte le precauzioni. Non è chiaro con quale dipendente della Casa Bianca siano stati in contatto. Venerdì scorso è risultata positiva al test Katie Miller, portavoce del vice presidente Mike Pence, e moglie del consigliere di Donald Trump, Stephen Miller. Mentre il giorno prima era risultato positivo un militare che lavora come assistente del presidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Maggio 2020, 13:30

