Coronavirus Amsterdam, quartiere a luci rosse troppo affollato: stop ai turisti

Coronavirus, nel mondo nuovo record di contagi: quasi 260mila in 24 ore. I morti sono stati 7.360

della città a causa del sovraffollamento e hanno detto alle persone di non visitare la zona. Al fine di mantenere le esigenze di distanziamento sociale contro il coronavirus, le autorità cittadine avevano implementato il traffico a senso unico nell'area, un labirinto di viuzze medievali nel cuore della città conosciuto come De Wallen, e avviato un attento monitoraggio dei flussi di visitatori. «Non venire nel quartiere a luci rosse. È troppo affollato», ha twittato la città.sono stati autorizzati a riprendere il lavoro l'1 luglio, dopo lo stop per la pandemia di coronavirus. Amsterdam ha visto crescere l'afflusso di turisti nelle ultime settimane poiché le restrizioni sono diminuite e le frontiere sono state riaperte in vari paesi europei.