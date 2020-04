Coronavirus, l'allarme dagli Usa già nel 2018: «Nei laboratori di Wuhan scarsa sicurezza»

Corpi ammassati nelle stanze vuote in ospedale: la foto choc sconvolge gli Usa

In piena emergenzatornano le polemiche sull'istituto di virologia di(Wiv), poche settimane dopo la diffusione di un vecchio servizio del Tg3 Leonardo del 2015, che parlava di un nuovo coronavirus testato in laboratorio (notizia che non aveva alcun legame con il Covid-19, nato naturalmente e non in laboratorio, come sottolineato da diversi virologi).alcuni diplomatici dell'ambasciata americana a Pechino,Due anni prima che scoppiasse la pandemia di Sars-CoV-2, i diplomatici visitarono diverse volte l'istituto di Wuhan, città poi diventata epicentro del contagio, e si preoccuparono a tal punto da mandare a Washington due 'cable' (sensibili ma non classificati) ammonendo sulle inadeguate condizioni di sicurezza del laboratorio, che conduceva rischiose ricerche sui pipistrelli. Negli ultimi due mesi le informative hanno alimentato discussioni nel governo americano se questo o un altro laboratorio a Wuhan possa essere la fonte del Covid-19, anche se per ora non sono emerse prove in questo senso e la comunità scientifica propende per un virus proveniente dagli animali e non da provetta.del Wiv e propongono più attenzione e aiuti non solo per l'importanza degli studi sui coronavirus dei pipistrelli ma anche per la loro pericolosità. I diplomatici americani, tra cui esperti scientifici, informarono che le scoperte del laboratorio cinese «suggeriscono fortemente che coronavirus tipo Sars dei pipistrelli possono essere trasmessi agli umani e causare malattie come la Sars. Da un punto di vista della salute pubblica, questo rende la costante sorveglianza dei coronavirus tipo Sars nei pipistrelli e gli studi sui contatti animale-umani cruciali per la previsione e la prevenzione di future epidemia di coronavirus».