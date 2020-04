Coronavirus, 34 giorni e 34 notti accanto al padre in fin di vita: insieme lasciano l'ospedale

Covid-19, scoperte 35 molecole per combatterlo: una della famiglia dell'isrossiclorochina

Sfidando tutte le regole - e godendo di qualche concessione in più - Juan Antonio non è mai uscito dalla stanza del padre settuagenario Regino, fino a sabato scorso, quando insieme hanno lasciato la struttura sanitaria di Coslada, vicino Madrid: Regino guarito e Juan Antonio facendo il segno della vittoria.date le sue condizioni giudicate gravissime: tre o quattro ore, e in quei casi i medici consentono ad un parente accompagnare il parente fin dentro la stanza per rimanergli accanto fino alla fine, ha spiegato all'Afp un portavoce dell'ospedale.così «la prima notte il figlio gli è rimasto vicino. E anche il secondo giorno» ha detto il portavoce, fino alla necessità di ricoverare anche Juan Antonio, per via del rischio contagio e contaminazione e il conseguente divieto per questo di lasciare la stanza dell'ospedale. Ma quando i medici lo hanno autorizzato ad andarsene, lui ha scelto di rimanere ancora. «Questo periodo ci è servito a conoscerci meglio» ha raccontato il figlio alla radio spagnola Cadena Ser. L'ospedale ammette che si tratta di «una bella storia», ma anche «una piccola eccezione» resa possibile dalle circostanze straordinarie.