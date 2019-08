Cornovaglia, dopo 500 anni ricostruito il ponte per raggiungere il castello di Re Artù

Lunedì 12 Agosto 2019, 11:36

Ci sono voluti più diper poter vedere e utilizzare nuovamente, in, il ponte per raggiungere il castello che fu diDopo l'inaugurazione, il nuovo ponte è adesso a disposizione di turisti e amanti della celebre storia del leggendario condottiero britannico e permetterà di raggiungere più facilmente lo storicoL', l'ente pubblico britannico per la gestione del patrimonio culturale della nazione, ha raccolto 5 milioni di sterline per realizzare la fantastica opera, che collega le due parti del castello divise da una gola.Il vecchio ponte, voluto danel XIII secolo, era crollato nel, non venendo poi più ricostruito. La nuova passerella, costruita in acciaio, ardesia e legno si trova a 60 metri d'altezza.