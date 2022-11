Corea del Sud, rilevati 180 aerei da guerra nordcoreani al confine. Tensione altissima, Seul invia i caccia stealth

Le due Coree sull'orlo della guerra. La tensione è arrivata venerdì a livelli mai registrati negli ultimi anni, quando 180 aerei da guerra nordcoreani sono stati rilevati non distanti dal confine a nord. Seul ha risposto facendo decollare 80 aerei, inclusi caccia stealth F-35A.

Corea del Nord, altro missile verso il Giappone (settimo in 14 giorni). Sale la tensione con gli Usa: «Ci difendiamo dalle minacce»

Gli aerei nordcoreani hanno volato a nord della cosiddetta linea di misura tattica, tracciata fino a 20 chilometri a nord della linea di demarcazione militare (MDL), ha affermato l'esercito sudcoreano in una nota. Lo scorso mese Pyongyang aveva provocato allo stesso modo Seul, ma gli aerei inviati verso il confine erano stati appena 10. Si tratta di un botta e risposta che sta prendendo dimensioni pericolose, soprattutto perché nessuno sembra intenzionato a fare passi indietro.

La Corea del Sud ha intensificato le sue manovre militari congiunte con gli Stati Uniti, che hanno fatto infuriare Kim Jong-un, dopo l'ennesimo lancio di missili verso il Giappone. Nella notte di giovedì i nordisti hanno sparato oltre 80 missili, incluso il test di un missile intercontinentale balistico, andato però fallito.

