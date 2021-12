Covid, nuova stretta: dal 27 dicembre torna il coprifuoco, ecco dove

L'Austria è pronta a una nuova stretta anti Covid-19. Dal 27 dicembre per frenare la diffusione della variante Omicron: torna il coprifuoco per bar e ristoranti dalle 22 e scattano alcune restrizioni per eventi.

Il presidente della task force, Katharina Reich, ha rivolto inoltre un appello alla popolazione a rinunciare alle feste di Capodanno. «Festeggiate possibilmente all'aperto, in ambito ristretto e solo con vaccinati», ha dichiarato al Paese in vista delle festività natalizie, ormai alle porte.

Per quanto riguarda i cenoni, l’Austria ha dato il via libera, ma esclusivamente per gli immunizzati. Coloro che non sono vaccinati, invece, dovranno restare in lockdown durante il periodo festivo, seppur con qualche deroga: dal 24 al 26 dicembre e il 31 dicembre potranno lasciare la propria abitazione per «visitare una persona cara».

I vaccinati e guariti, tra l’altro, potranno anche vedersi in gruppi ma al massimo di dieci persone, mentre per cenoni che prevedano tra gli 11 ed i 25 commensali, scatterà l'obbligo del tampone. Questi i provvedimenti del governo locale nell'ambito della lotta al coronavirus, con il ministro della Salute, Wolfgang Mueckstein, che ha voluto rivolgere un appello a tutta la popolazione affinchè si proceda a test anti-Covid anche per incontri più ristretti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 16:48

