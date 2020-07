Separati a causa del coronavirus, coppia muore mano nella mano dopo 53 anni di vita insieme

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Luglio 2020, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono statioi a causa delsi sono dovuti separare. Betty e Curtis Tarpley, rispettivamente di 80 e 79 anni, del Texas, hanno scoperto di avere il coronavirus e sono stati separati per essere curati, ma proprio quando ormai non ce la facevano piùLa coppia si era conosciuta al liceo, subito è stato un colpo di fulmine e da allora non si sono mai separati se non a causa del terribile virus che sta mettendo in ginocchio il mondo. I due sono stati distanti per tutto il periodo della malattia fino a quando non si sono ritrovati nella stessa stanza dove poi sono morti a un'ora di distanza l'uno dall'altra, come racconta anche il figlio alla stampa locale La prima a manifestare i sintomi della malattia è stata Betty, portata in ospedale dal figlio si è scoperto che aveva contratto il covid, poi qualche giorno dopo anche il marito è stato ricoverato. La donna si è aggravata in pochi giorni così quando Curtis lo ha saputo ha detto che sarebbe morto con lei. I figli hanno chiesto di far stare la coppia insieme e poco dopo essersi rivisti Betty è morta stringendo la mano del suo amato uomo che l'ha raggiunta appena un'ora dopo.