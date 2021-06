Coppia riceve l'album del matrimonio dopo 46 anni dalle nozze, ma nel frattempo si sono separati

Trova dopo 46 anni le foto del matrimonio di una coppia, ma scopre che nel frattempo i due si sono separati. Joanne Markham e Adrian Hutson si sono sposati nel 1975 nel Lincolnshire, Regno Unito. Avevano visto le foto del loro matrimonio una volta sola dopo la cerimonia, e poi le avevano restituite al fotografo, John Nihell, per fargli sviluppare altre copie, ma quelle foto non sono mai tornate indietro.

Dopo 46 anni a ritrovarle è stato il nipote del fotografo che ha deciso di metterle in un album e restituitle. La coppia capì anni fa di aver perso tutti i ricordi delle loro nozze non avendone più alcuna notizia ma quando sono finalmente tornare a casa le foto, i due coniugi erano già separati.

Il fotografo, John Nihell, è mancato lo scorso febbraio a 75 anni. Dopo mesi, Will è andato a casa dello zio per ritirare alcuni scatoloni con le sue cose, e ha trovato le fotografie di Joanne e Adrian. La scatola era stata lasciata tra la polvere, così per cercare di trovare la coppia il giovane si è affidato ai social riuscendo a contattarla. La coppia, ormai separata, è però rimasta in buoni rapporti e ha accolto con gioia la notizia del ritrovato album di matrimonio. Entusiasta la figlia dei due coniugi, che finalmente attraverso le foto potrà vivere quel giorno tanto importante per la sua famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 22:10

