Giovane coppia prova ad avere un bambino per quattro anni, ma fa una scoperta scioccante

Per quattro anni una giovane coppia ha provato ad avere figli invano, fino a quando ha deciso di rivolgersi a degli specialisti che hanno risolto il mistero. L'incredibile storia arriva direttamente dalla Cina dove un uomo e una donna, rispettivamente di 26 e 24 anni, hanno scoperto che per tutto questo tempo avevano tentato il concepimento in modo completamente sbagliato. Parlando con i medici la giovane donna ha rivelato che faceva regolarmente sesso con il marito, ma che tutte le volte l'esperienza si rivelava "insolitamente dolorosa". Il desiderio di procreare e le pressioni della famiglia le hanno fatto però stringere i denti nella speranza di diventare mamma. Proprio questo strano racconto, come riporta il sito inglese Metro.uk, ha fatto insospettire il personale sanitario, che ha fatto una scoperta scioccante.Pensando che lo donna potesse aver contratto qualche malattia di tipo ginecologico, hanno deciso di farle tutti gli esami del caso scoprendo però che la donna in, ed è stato in quel momento che hanno appreso che la coppia praticava esclusivamente sesso anale, ignorando completamente le modalità di concepimento.A questo punto il dottor Liu, che li ha seguiti in questa incredibile storia, ha regalato alla coppia un manuale erotico e avrebbe anche dato loro delle "linee guida" prima di rimandarli a casa.Qualche mese dopo, grazie ai preziosi consigli del dottor Liu, finalmente è arrivata la buona notizia e la coppia per ringraziare il dottore ora in pensione ha inviato in ospedale 100 uova e una gallina viva come regalo.