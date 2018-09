Insulti a lei e al figlio down, l'attrice in tv non ci sta e reagisce così

Sabato 22 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Stiamo insieme da quattro anni, mada tre. Si tratta di una nostra, libera e consapevole, che ha fatto molto bene alla coppia». Inizia così il racconto di dueche hanno rivelato i dettagli di una vita asessuale.Charlotte e Jacob, due giovani inglesi, hanno raccontato della loro scelta alla BBC . La ragazza ha raccontato: «Non lo facciamo da tanto ma non abbiamo alcuna intenzione di tornare a farlo. Mi ritengo una persona, il mio compagno all'inizio non lo aveva accettato, poi ha capito e mi è venuto incontro».«Ilnon è parte integrante della nostra vita di. Lo abbiamo provato nei primi sei mesi della nostra storia, ma non ci aveva reso felici» - spiega Charlotte - «Jacob ha capito, non vuole avere rapporti sessuali con chi non vuole avere rapporti sessuali».Il fidanzato ha invece spiegato: «Ho una relazione fantastica con una persona meravigliosa. La decisione è di Charlotte, ma l'ho saputa accettare, ilnon è tutto per avere la felicità».Secondo quanto riportato dalla stessa BBC, nel Regno Unito il 18% delle coppie di giovani fa sesso meno di dieci volte all'anno. Secondo alcune stime, il 3% della popolazione britannica non prova attrazione sessuale nei confronti di altre persone.