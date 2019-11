Coppia abusava di un bambino di 2 anni e vendeva le foto e i filmati in rete, arrestati

Abusi sessuali sul figlio di otto anni, il bambino scrive tutto in un tema

Mercoledì 27 Novembre 2019, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanni, lo hannoer vendere poi le immagini online. Una coppia è finita in manette dopo che è emerso il loro giro di affari che ruotava intorno a immagini e video a sfondo pedopornografico.Da tempo la polizia era sulle tracce del 49enne Charlie William Wright Jr., ma quando lo hanno arrestato nella sua casa sul Beamer Circle a Calhoun, ma quando è stato arrestato hanno scoperto che non solo aveva materiale prodotto da altri, ma lui stesso divulgava foto pedopornografiche in rete e aveva abusato di un bambino. Insieme a lui è finita in carcere la 39enne Ruth Ann Grace, che avrebbe partecipato attivamente alla realizzazione dei video facendosi riprendere con alcuni bambini.Secondo quanto riporta la stampa locale lo scambio di immagini in rete ha fatto scattare i primi allarmi alla polizia, poi le indahini hanno mostrato la fitta rete in cui erano coinvolti. Ora tutti e due dovranno affrontare il processo con l'accusa di abusi e diffusione di materiale pedopornografico.