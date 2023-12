Lavorare mentre il mondo è in festa, la prima copertina 2024 del New Yorker è dedicata ai freelance. E l'ha disegnata un'taliana

di Alessia Di Fiore

La prima copertina del New Yorker 2024 si intitola Deadline e racconta la condizione di chi si trova a dover lavorare durante le feste mentre fuori dalla finestra il mondo è in festa. Un'illustrazione diventata virale sui social anche grazie a una particolarità: l'illustratrice è italiana.

Si tratta di Bianca Bagnarelli, disegnatrice e fumettista che collabora con il giornale newyorkese dal 2016 realizzando fumetti e illustrazioni che accompagnano articoli e racconti. Per la prima volta quest'anno le è stato affidato il compito di disegnare la copertina.

In merito alla scelta del tema Bagnarelli ha raccontato: «Lavoro spesso durante le feste. All’inizio penso di stare sfruttando ritagli di tempo di momenti in cui il resto del mondo si ferma, ma poi mi rendo conto anche di perdermi il divertimento e quindi resta una sensazione dolce-amara». Una condizione che vivono molti lavoratori e lavoratrici freelance.

Bianca Bagnarelli collabora anche con altri giornali come il New York Times e il The Atlantic con numerose case editrici italiane.

