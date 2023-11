Papa Francesco cancella il viaggio a Dubai, i medici lo hanno sconsigliato per la sua salute

di Franca Giansoldati

Fino a stamattina il Papa era convinto di poter partire per Dubai. Ne aveva parlato anche ieri al presidente del Paraguay ricevuto in udienza a Santa Marta. La Cop 28 sul clima negli Emirati era la meta del viaggio tanto sperato, una missione fortemente voluta per rafforzare l'Onu e gli accordi di Parigi. Nel pomeriggio la visita dei medici che pur registrando miglioramenti, gli hanno consigliato di non muoversi. L'infezione ai polmoni necessita di cure, tempi lunghi, riposo e soprattutto niente sforzi. Di conseguenza un viaggio del genere, di tre giorni con otto ore di volo e tanto stress, sarebbe stato negativo per la sua salute Così a malincuore Francesco ha rinunciato e stasera l'annuncio è stato fatto dalla stampa vaticana.

«Pur essendo migliorato il quadro clinico generale del Santo Padre relativamente allo stato influenzale e all’infiammazione delle vie respiratorie - ha fatto sapere il direttore Matteo Bruni - i medici hanno chiesto al Papa di non effettuare il viaggio previsto per i prossimi giorni a Dubai. Papa Francesco ha accolto con grande rammarico la richiesta dei medici e il viaggio è dunque annullato».

Il Vaticano fa sapere che il Papa da Santa Marta seguirà «Permane la volontà del Papa e della Santa Sede di essere parte delle discussioni in atto nei prossimi giorni, saranno definite appena possibile le modalità con cui questa si potrà concretizzare».

