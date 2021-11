Cop26, Boris Johnson si addormenta senza mascherina: la foto fa impazzire il web

In queste ore si sta svolgendo il Cop26 a Galsgow. Tutte le nazioni più influenti sono a lavoro per tracciare la linea sul clima cercando di invertire la rotta di un inquinamento sempre più preoccupante del nostro pianeta. Ma non tutti in platea sono attenti. Il premier britannico Boris Johnson, infatti, è stato sorpreso mentre, colto da un'improvvisa stanchezza, si addormenta in platea.

Leggi anche > Cop26, la ministra israeliana in sedia a rotelle viene lasciata fuori. Ecco cos'è accaduto

La foto ha subito fatto il giro del web diventando virale e scatenando l'ilarità degli utenti, ma anche dure critiche nei confronti del premier britannico che prima di addormentarsi si è tolto la mascherina anti covid. Al suo fianco sedeva il 95enne sir David Attenborough, noto divulgatore e naturalista scientificio.

Boris Johnson needs an eye mask as well as a face mask if he's going to sleep through COP26.#goodmorningbritain pic.twitter.com/0AVMLBA9qs — Vox Populi 💙 🌹 🐾 (@VoxPopu07251706) November 2, 2021

Lo staff del premier britannico è corso in sua difesa dichiarando: «Quella che circola è una foto, in cui si vede il premier con gli occhi chiusi. Nelle altre immagini ha sempre gli occhi aperti». Al momento non esistono video in cui si possa certificare chi abbia ragione, ma il web si è già fatto un'idea su cosa stesse facendo Boris Johnson.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA