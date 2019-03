Contrae l'herpes da un adulto, bimbo di 2 anni ricoverato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contrae l'e finisce in. Kalo Hoy è stato costretto al ricovero in ospedale per 4 giorni, alla tenera età di appenadopo aver contratto un herpes che si è diffuso in tutto il suo volto. Probabilmente, secondo i medici, ad avviare il contagio, è stato un bacio di un adulto che lo ha infettato e, avendo il bambino delle difese immunitarie troppo basse, ha avuto delle conseguenze ben più importanti.A raccontare la storia del bimbo inglese è stata sua mamma che alla stampa locale ha voluto rivolgersi per lanciare un appello a tutti i genitori e chiedere che venga fatta molta attenzione ai contatti che gli estranei hanno con i propri figli. Inizialmente la donna ha notato della macchioline rosse sulla faccia, poi sono comparse anche sul resto del corpo così insieme al marito si sono rivolti al pronto soccorso dove è stato diagnosticato l'herpes simplex.Il virus avrebbe potuto avere delle conseguenze gravi se non curato in tempo, sul bimbo, così è stato ricoverato. La mamma è ancora sconvolta per l'accaduto: «Ho sentito di bambini che sono morti dopo aver contratto il virus», ha affermato. I bambini hanno un sistema immunitario poco sviluppato per combattere questo tipo di infezione, per questo è bene fare molta attenzione. Kalo oggi sta meglio, ha ancora le crosticine, ma se la caverà con una cura antibiotica.