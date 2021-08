Conosce un uomo online, poi lo invita a casa e lo uccide: «Ha mangiato parti del corpo per sbarazzarsi del cadavere»

Conosce un uomo online e decide di incontrarlo ma lo uccide al primo appuntamento. Stefan R, insegnante 41enne di Berlino, è stato accusato di aver ucciso Stefan T, meccanico 43enne conosciuto in un sito di incontri online. I due hanno chattato insieme per qualche tempo fino a decidere di incontrarsi ma l'appuntamento si è concluso in tragedia.

L'insegnante ha prima ammazzato il 43enne, poi lo ha fatto a pezzi e ne ha mangiato alcune parti del corpo. I fatti risalgono al settembre dello scorso anno ma in questi giorni si sta svolgendo il processo. L'insegnante ha invitato l'uomo a casa sua e all'interno delle mura domestiche lo ha ucciso. Alcuni pezzi del cadavere li ha mangiati, mentre gli altri sono stati messi in dei sacchetti e gettati nei vari cassonetti della spazzatura della città.

Per mesi la polizia ha indagato sul caso senza riuscire a venirne a capo, fino a quando lo scorso novembre non sono stati trovati i resti del meccanico ed è stato rintracciato un tassista che ha ricordato di averlo accompagnato all'appuntamento. Secondo i pubblici ministeri l’uomo avrebbe agito per motivi "sessuali sadico-cannibaleschi". Dal momento dell'arresto il 41enne non ha mai parlato e ora verrà sottoposto al processo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Agosto 2021, 09:04

