Conor McGregor, pauroso incidente in bici: travolto da un'auto finisce in ospedale. «Ho rischiato di morire» VIDEO

Conor McGregor vittima di un incidente mentre si allena in bicicletta. Il lottatore irlandese è stato travolto da un'auto ed è finito in ospedale. Sui social ha raccontato la vicenda in presa diretta. «Grazie a Dio la mia ora non era ancora arrivata».

Incidente McGregor, cosa è successo

Il lottatore ha raccontato che l'automobilista, accecato dal sole, non ha visto la bicicletta e l'ha travolto da dietro. «Mi è passato sopra a tutta velocità. Grazie a Dio non era ancora la mia ora. E grazie anche al wrestling e al judo. Avere una tale consapevolezza del corpo mi ha aiutato».

Dopo l'incidente, McGregor è stato trasportato in ospedale proprio dall'uomo che l'ha investito. «Stai tranquillo amico, sarei potuto morire ma sono ancora qua». Il lottatore, famoso anche per le sue scazzottate nei bar, ha reagito serenamente e non se l'è presa con l'automobilista, ma l'ha invece giustificato, spiegando che era impossibile vederlo a causa del sole.

