Coniglietta di Playboy (mamma a 17 anni) sconfigge due volte il tumore e da operaia diventa la donna d'affari di maggior successo

di Redazione web

Diane Hendricks, da operaia a miliardaria. Con il titolo di self-made woman più ricca d'America, l'ex protagonista di Playboy all'età di 75 anni si è raccontata ai microfoni di Forbes. Alla rivista statunitense di economia, Hendricks ha svelato dettagli inediti sulla sua vita, di come sia diventata mamma per la prima volta all'età di 17 anni e che per mantenersi ha lavorato come coniglietta di Playboy.

Da infermiera a modella di OnlyFans: Allie Rae cambia vita a 34 anni. «Ora sono milionaria»

Modella curvy su TikTok: «Sono grassa e sexy». Gli hater: «Morirai prima dei 40 anni»

La modella di OnlyFans: «Guadagno bene, ma non esco più di casa. Voglio trasferirmi in Spagna»

Foto presa da Diane Hendricks Foundation

Il successo di Diane Hendricks

Sopravvissuta due volte al tumore: all'utero quando aveva 33 anni e uno al seno a 69 anni. Difficile ritrovare una storia come quella di Diane Hendricks. La combinazione di fattori che l'hanno portata dall’essere madre poco prima della maggiore età al diventare una delle donne più ricche del mondo. Hendricks ha raccontato di credere nel sogno americano, perchè lei lo ha vissuto in prima persona: una mamma adolescente che una volta lavorava come cameriera per pagare i suoi conti e che ha raggiunto il successo fino a diventare una delle donne più potenti d'America.

Hendricks possiede il 100% di ABC oltre a una società di sviluppo immobiliare e una holding con partecipazioni in 18 aziende, ora vale 12,2 miliardi di dollari. Questo è il triplo del suo patrimonio netto rispetto a soli cinque anni fa e più di qualsiasi altra imprenditrice nella storia degli Stati Uniti.

The richest self-made woman in the US is Diane Hendricks, the cofounder of roofing company, ABC Supply. Her net worth is over $12 billion. pic.twitter.com/IKRoBS72xb — Pointless Facts (@FuquaFacts) June 14, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA