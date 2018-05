Confonde il pedale del freno con quello dell'acceleratore e investe un bimbo di 5 anni, poi tenta il suicidio

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Confonde il pedale delcon quello dell'causandogli lesioni permanenti alEleanor Cass, 26 anni, di Hertford, contea dell'Hertfordshire, in Inghilterra, riconosciuta colpevole del terribile incidente, ha, distrutta dai sensi di colpa.La donna era ferma al semaforo e aveva appena ingranato la marcia quando il piccolo ha attraversato la strada in modo improvviso. La 26enne non ha avuto il sangue freddo di reagire come avrebbe dovuto e, nel panico, credendo di premere il freno, ha schiacciato l'acceleratore travolgendo il piccolo e schiantandosi contro il muro di una casa tanto da abbatterlo. I fatti risalgono al marzo del 2017. Il bambino fu portato in ospedale e dopo quattro settimane di coma i medici hanno diagnosticato dei danni permanenti al suo cervello e, anche se è ancora vivo, non riesce a muoversi e a mangiare da solo.Eleanor si è dichiarata subito colpevole. Di fronte al tribubale ha ammesso di aver sostenuto solo nove ore e mezza di lezioni per guidare un'auto automatica. Fu condannata a 16 mesi di carcere e le è stata vietata la guida per due anni. La ragazza però non si è mai perdonata quello che ha causato al bambino contrariamente a quello che sostiene la mamma del piccolo. La donna, come riporta la stampa locale ha sempre attaccato la 26enne accusandola di non essersi mai pentita: «È senza cuore, si è sempre preoccupata più del danno della macchina che di quello che aveva fatto a nostro figlio». In questi giorni però ha tentato il suicidio e questo rende ancora più grave e tragico il triste episodio.