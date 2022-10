Confonde il nipote 12enne per uno scoiattolo, gli spara e lo uccide: tragedia durante la caccia

Un ragazzo di 12 anni è stato ferito a morte dallo zio durante una battuta di caccia allo scoiattolo. Jeremy Her di St. Paul è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco da suo zio di 47 anni lunedì mattina mentre erano a caccia di scoiattoli a Moose Lake Township, a circa 100 miglia dalla loro casa.

La morte cerebrale

Secondo quanto raccontato dalla sorella Salina Her, il 12enne è stato colpito a colpi di arma da fuoco proprio dietro l'orecchio sinistro e altri colpi gli hanno lesionato il midollo spinale. Jeremy è stato dichiarato cerebralmente morto all'arrivo in ospedale ed è stato messo in supporto vitale. I suoi genitori hanno poi deciso di staccare la spina circa 13 ore dopo che gli avevano sparato.

La polizia ha spiegato che la sparatoria è stata molto probabilmente un incidente, ma sul caso continuano le indagini. La famiglia ha invece avviato una raccolta fondi online per poter avere i soldi necessari per il funerale del ragazzo

