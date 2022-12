Conduttore tv mostra una foto di scimmie mentre parla dei calciatori del Marocco, le scuse: «Una gaffe involontaria»

Battuta dall'intento razzista o errore? Secondo la rete televisiva che ha mostrato l'immagine di una famiglia di scimmie mentre si stava riferendo alla Nazionale di calcio del Marocco, si è trattato con certezza di uno sbaglio a cui rimediare con delle scuse.

Marocco e primati, cosa è successo

Una rete televisiva danese è stata costretta a scusarsi per un commento ritenuto inappropriato di un suo conduttore, che è incorso in una gaffe facendo in onda un riferimento ai calciatori del Marocco impegnati nei Mondiali in Qatar nel descrivere una foto di primati. L'episodio risale al 12 dicembre ed è accaduto durante il programma di attualità 'NEWS & Co.' su Danish TV 2 NEWS: il panel aveva parlato dei Mondiali di calcio con riferimento alla nazionale marocchina con le famiglie al seguito a sostegno della squadra. A quel punto il conduttore Christian Høgh Andersen ha fatto un azzardato parallelo tra lo stare insieme come una famiglia e il successivo argomento a tema naturalistico, illustrato dall'immagine di una famiglia di scimmie. Un passaggio tanto ardito quanto inopportuno, da cui le immediate reazioni di condanna per i dubbi sullo sfondo razzista del commento: Tutto involontario, assicurano anchor, giornalisti e azienda: «È stato chiaramente un errore, ce ne scusiamo e ne terremo conto nel nostro lavoro a TV 2 NEWS», si legge sul sito della stessa emittente.

Hvad har Marokko, deres landshold og marokkanske familier til fælles med aber? Noget med at holde sammen...?! Det synes @tv2newsdk at have et seriøst bud på, som der ovenikøbet bliver grinet lidt over i dette klip. Jeg er målløs.



Har TV2 evt. selv en god forklaring? pic.twitter.com/0JxzAWQmSq — Kashif Ahmad (@KashifAhmadDK) December 17, 2022

