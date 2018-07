Condannato per aver stuprato una bimba, l'ex sindaco riceve ancora lo stipendio

Agente stupra bimba di 4 anni, poi la minaccia la mamma immigrata: «Se parli torni al tuo paese»​

È statoper aver stuprato una bimba e per averne molestata un'altra, ma per un'anomalia legalee percepisce ancora il suoda consigliere comunale. Non poteva non scatenare furenti polemiche in tutto il paese il caso di, un ex sindaco di Pembroke, cittadina del Secondo quanto riportato dal portale locale Wales Online , una norma consentirebbe a Boswell, anche in caso di condanna, di restare formalmente in carica e ricevere ancora lo stipendio. Secondo il Local Government Act del 1972, infatti, la carica decade solamente se il consigliere non si presenta mai in assemblea per sei mesi consecutivi, ma finora, nonostante il, Boswell è riuscito a essere presente in municipio con una certa costanza.Ora che per l'ex primo cittadino si apriranno le porte del, sarà impossibile per lui presentarsi in aula, ma la carica potrà decadere solo dopo sei mesi dall'ultima presenza. Diverse associazioni hanno deciso di chiedere una riforma della legge sulle amministrazioni comunali, allo scopo di evitare il pagamento dello stipendio per i prossimi sei mesi.