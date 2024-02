Condannato a morte: tentano 10 volte di eseguire l'iniezione letale, ma lui non muore. «Non trovavano la vena»

di Redazione web

La pena di morte non riesce. Tentano per quasi un'ora di inserire l'ago per l'iniezione letale al condannato legato al lettino nella stanza della morte, ma alla fine le autorità carcerarie dell'Idaho, negli Stati Uniti, hanno dovuto sospendere l'esecuzione di Thomas Eugene Creech, condannato per cinque omicidi. «Il team medico non ha potuto stabilire la linea endovenosa, rendendo impossibile procedere con l'esecuzione», ha dichiarato la portavoce del dipartimento carcerario, spiegando che l'ordine di esecuzione di Creech, che ha 73 anni ed è stato condannato a morte per un omicidio del 1981, è ora scaduto.

Il caso

Quella di Creech sarebbe dovuta essere la prima esecuzione in Idaho in oltre un decennio, dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti non aveva accolto il ricorso in extremis del condannato.

