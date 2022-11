Condannato all'ergastolo per aver rubato 14 dollari: David esce dopo 20 anni e abbraccia i suoi nipoti per la prima volta

di Redazione web

Venne condannato alla pena dell'ergastolo per aver rubato 14 dollari in moneta da un barattolo in un garage. Dopo 20 anni dietro le sbarre, David Coulson, che oggi ha 55 anni, ha potuto riabbracciare la sua famiglia e conoscere i suoi nipoti, che non aveva mai visto da uomo libero. Una storia incredibile quella di David, che nel 2002 viveva per strada a Long Beach, in California, aveva gravi problemi di tossicodipendenza e disagi mentali derivati dagli abusi subiti da bambino. Ma la sua fedina penale, era priva di crimini violenti, racconta The Guardian.

Studente lo prende in giro, il prof lo colpisce con un pugno: choc a scuola

Pena abnorme

Il giudice, però, decise per una pena spropositata, limitando la richiesta di libertà dopo aver scontato almeno 35 anni di carcere. Coulson venne incarcerato in base a una delle leggi più estreme sulla criminalità negli Stati Uniti, che mirava a imprigionare a tempo indeterminato delinquenti ritenuti abituali.

Ma il 55enne non ha perso la fiducia nella giustizia e nella possibilità di tornare libero. Per fortuna, sulla sua strada, stavolta ha trovato un magistrato che ha esaminato il suo caso, dichiarando la punizione «un'offesa alle nozioni fondamentali della dignità umana». L'uomo è stato rilasciato, ma secondo gli esperti in carcere ci sarebbero migliaia di persone, imprigionate in seguito ad una norma degli anni Novanta, che stabiliva l'ergastolo per qualsiasi reato, se l'imputato fosse stato precedentemente condannato per due reati, classificati come gravi o violenti.

Bambina di 10 anni molestata al parco, il 35enne viene accerchiato e pestato dai genitori dei piccoli

Vita difficile

Quando David nacque, sua madre aveva appena 16 anni, e dopo 4 anni venne dato in adozione, perché la giovane mamma era tossicodipendente. È stato adottato da un giardiniere e cresciuto insieme a sei fratelli maggiori, ma fu perseguitato per tutta l'infanzia da quell'abbandono, oltre che abusato sessualmente. I suoi genitori lo portarono da uno psichiatra, mentre lottava con allucinazioni e autolesionismo, ma alla fine interruppero il trattamento ed il ragazzo ha iniziato a bere e drogarsi da adolescente. In seguito ha avuto due figli, ma è entrato ed uscito dal carcere per piccoli reati, fino all'ergastolo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA