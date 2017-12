Compra una bambola alla figlia per Natale, ma il giocattolo "insulta" la bimba: "Sei una p..."

Sabato 30 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Voleva regalare una bambola a sua figlia per Natale, un giocattolo che desiderava tanto e con cui era sicura si sarebbe divertita, ma quando il pacco è arrivato a casa la sorpresa ha sconvolto tutta la famiglia.Siobhan Fox, di Tamworth, ha mostrato in un filmato che la bambola non è come tutte le altre, almeno non come quella che si aspettava di aver comprato. Il giocattolo ha una voce registrata che dice solo parolacce e insulti. "Sei una pu...." avrebbe detto alla sua bambina, quando la piccola l'ha presa in braccio per giocarci, parole che hanno scioccato tutta la famiglia.Il giocattolo non è certamente adeguato a dei bambini e potrebbe essere loro di cattivo esempio. Ovviamente potrebbe trattarsi di un errore, certo grave, visto che dalla descrizione del prodotto la bambola avrebbe dovuto dire tutt'altro genere di frasi.