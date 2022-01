Esce per comprare il latte e vince un milione di dollari (ma non lo avrà)

Era uscito per comprare del latte del cioccolato per i figli, ma ha acquistato anche un gratta e vinci di una lotteria che gli è valso un premio da un milione di dollari. Si chiama David Willoughby il fortunato vincitore che, con un biglietto vincente, ha sbancato una lotteria in Virginia, negli Stati Uniti.

Il colpaccio da un milione alla lotteria istantanea

Un 2021 chiuso davvero in bellezza per quest'uomo, che vive a North Chesterfield. Nei giorni scorsi David si era recato nell'emporio più vicino a casa sua, come aveva fatto tante volte, per comprare del latte al cioccolato che i ragazzi reclamavano. Arrivato alla cassa però, prima di pagare aveva preso anche un biglietto della lotteria, una sorta di 'gratta e vinci' con un jackpot da un milione di dollari e caso ha voluto che quello fosse proprio il biglietto vincente.

Vince un milione, ma sceglie un'altra opzione

Le probabilità di trovare il biglietto vincente per quella specifica lotteria in Virginia sono di una su 1.632.000, riferisce la Cnn. David ha potuto scegliere fra riscuotere il premio da un milione di dollari in pagamenti annuali spalmati su 30 anni oppure di incassare subito 640.205 dollari lordi e ha optato per quest'ultima possibilità.

