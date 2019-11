Per i medici non avrebbe mai compiuto due anni. La città gli regala una mega festa per il terzo compleanno

Sabato 30 Novembre 2019, 11:16

I medici avevano detto ache suo figlio non sarebbe vissuto fino ai due anni. Il piccoloinvece, ne ha recentemnte compiuti 3 ed il suo compleanno è stato festeggiato con una, nella strada dove vive con tutta la sua famiglia nella periferia di Chicago Nash è affetto da una rara malattia neuromuscolare,, conosciuta anche come. Questa sindrome provocaed improvvisanei bambini e non esiste una cura. A causa della fragilità del suo sistema imunitario, Nash non può stare stare insieme a tante persone. Una normale festa di compleanno quindi era una soluzione inattuabile. La comunità locale ha quindi deciso di organizzare una parata la scorsa domenica, alla vigilia del suo compleanno.«La più grande mancanza nella sua vita è stata l'. Non può stare con tante persone» ha detto Brittany Stineman alla«Ma ieri ho sentito che anche quella mancaza era stata colmata». Per oltre un'ora, più di 100 furgoni, jeep e auto sono passate nella strada dove vive la famiglia Stineman per festeggiare il compleanno di Nash. Ma invece di lanciare, come di solito avviene nelle parate negli USA, c'era del. Il budino è l'unico cibo che Nash può mangiare per bocca, ma in genere viene nutrito tramite flebo.«Abbiamo percepito un enorme» ha dichiarato la mamma, «La parata è stata la prova dell'impatto che la sua storia ha avuto». Quando aveva solo 11 mesi, a Nash stata diagnosticata la SMARD. Non si sa esattaente quante persone ne siano affatte. «Ha trascorso 7 mesi in ospedale. Il giorno in cui è stata fatta la diagnosi non stavo capendo nulla» ha detto Brittany Stineman.La famiglia Stineman da allora ha iniziato a consultare ricercatori e specialisti e ha fondato l'associazione non-profit. L'organizzazione ha come obiettivoper bambini come Nash. Da febbraio ha già raccolto più diLa parata ha dato a Brittany un pò diper il futuro della sua famiglia: «E' stata una giornata magica, mi ha fatto sentire ottimista per quello che il prossimo anno potrà portarci».