Lascia che il compagno uccida di botte la figlia di 2 anni, mamma viene scarcerata prima del previsto

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 23:29

Vede ildila figlia die la lascia morire. Donna Deaves, si è dichiarata colpevole dell'omicidio della figlia Tanilla Warrick-Deaves dopo avero dopo 36 ore di agonia a seguito delle violente percosse inferte dal suo compagno.L'uomo ha prima provato ad affogare la piccola e poi l'ha barbaramente picchiata causandole una grave lesione cerebrale che le è stata fatale. La bambina è però stata messa nel suo lettino, nella loro abitazione nel Nuovo Galles, in Australia, e lasciata per quasi due giorni sola e agonizzante fino a quando non è morta tra atroci sofferenze. I fattila donna stata condannata a 12 anni di carcere con l'obbligo di non poter uscire per i primi 9.Ora per lei è arrivata la libertà, come riporta il Daily Mail , non starà più in cella anche se è costretta a rispettare una serie di restrizioni, tra cui l'obbligo di una terapia psichiatrica. Il compagno della donna,, 37 anni, è statoper l'omicidio della bambina.