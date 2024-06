Re Carlo e il tumore, la parole della regina Camilla preoccupano: «Sarebbe in fase di miglioramento, se si comportasse come dico io»

di Cecilia Legardi

Re Carlo lotta contro una forma di cancro proprio come Kate Middleton. Ma mentre per la Principessa del Galles è trapelata qualche informazione sul fatto che si tratti probabilmente di HPV, del tipo di tumore del monarca non si sa nulla. La regina Camilla si è lasciata sfuggire qualche parola a riguardo all'evento a cui ha partecipato sabato.

Re Carlo, come sta secondo Camilla

Ieri, sabato 8 giugno, la regina Camilla ha fatto un'apparizione a sorpresa (in quanto non era attesa) al Queen's Reading Room Festival e, durante una chiacchierata con l'autore Lee Child, ha condiviso alcune informazioni sulla salute di re Carlo. La 76enne, in un elegante abito lungo blu intenso, è stata vista parlare con diversi scrittori e un'attrice del cast di Harry Potter, Miriam Margolyes. Arriva, così, un aggiornamento sulle sue condizioni del Re da una delle persone che gli è più vicina: Camilla conferma dinanzi a Lee Child che il marito sta bene e che non intende rallentare col lavoro, come invece lei gli aveva consigliato. Tra incarichi pubblici e impegni della Corona, dunque, il monarca, 75 anni, non si ferma. Recentemente, la coppia ha partecipato, insieme al principe William, alla celebrazione dell'80° anniversario dallo sbarco in Normandia (anche detto D-Day), in Francia, che segnò il destino del Nazismo.

Camilla aveva già affermato che il Re era in fase di miglioramento, ma poi aveva aggiunto «Be', lo sarebbe se si comportasse bene», lasciando spazio ai dubbi e riferendosi al fatto che l'uomo non ha intenzione di riposare. Lei lo incoraggia quotidianamente a prendersi più tempo per il suo benessere. Anche i medici sono soddisfatti dell'andamento della salute di Carlo, ma temono che sottovaluti la gravità della situazione.

