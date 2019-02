Coltello alla schiena, finisce al pronto soccorso ma esce al gelo in mutande per fumare FOTO CHOC

Donna morta avvelenata da funghi, ora è psicosi: «Varietà cinese distribuita ad altri ristoranti»​

Ha dimostrato di avere una soglia del dolore molto alta, ma anche una grande debolezza, quella della dipendenza dalla nicotina. Un, finito al pronto soccorso con un, aveva deciso di uscire dall'ospedale, affrontando non solo il dolore per la ferita ma anche il, e tutto per concedersi una L'impressionante vicenda, riportata anche dal Daily Mail , è avvenuta in: l'uomo, identificato col nome di Vladimir, era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di, dopo essere stato accoltellato al termine di una rissa molto violenta, scatenata probabilmente dall'alcol. Una volta ammesso nel pronto soccorso, ildoveva essere subito curato dai medici ma, forse stanco di aspettare, aveva pensato bene di uscire dall'ospedale per andare a fumare, indossando solo un paio di mutande con una temperatura esterna diI medici e gli infermieri hanno dovuto faticare non poco per far desistere il paziente, che era stato accoltellato in modo così profondo che dalla sua schiena si poteva intravedere solo il manico dell'arma da taglio. «Così rischi di morire, sei in gravi condizioni», i vari appelli del personale dell'ospedale al paziente. Alla fine, il 34enne si è deciso a rientrare solo quando un medico gli aveva assicurato: «Ci metteremo poco, il tempo di estrarre l'arma, mettere dei punti di sutura, farti un'iniezione e potrai tornare a casa».