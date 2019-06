Colpito da un ictus, viene buttato fuori dal tram e abbandonato sul marciapiede VIDEO CHOC

Venerdì 7 Giugno 2019, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sorprendente episodioè quella mostrata da un autista e dai passeggeri di undi Novosibirsk, in Russia.e, privo di sensi, è stato, trascinato per le mani e per i piedi edi fronte alla fermata Bugrinskaya Grove. Il conducente è quindi risalito sul tram ed è ripartito come nulla fosse, lavandosene le mani del destino della povera vittima.Solamente l'arrivo di alcuni passanti ha allarmato i soccorsi. L'ambulanza è giunta sul posto dopo circa 25 minuti e i medici sono intervenuti per cercare di salvare l'uomo. Caricato immediatamente a bordo il passeggero è stato ricoverato in ospedale. Il video choc dell'intera scena è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Le forze dell'ordine locale cercheranno di risalire all'identità conducente e dei passeggeri che lo hanno abbandonato in strada.