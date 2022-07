Colpisce un'anziana 100 volte provocandole un'emorragia cerebrale solo perché è straniera

Un brutale pestaggio spinto dall'odio razziale nella città più rappresentativa d'America, New York. Un uomo avrebbe pestato brutalmente una donna, "colpevole" di avere origini asiatiche.

Tammel Esco, 42 anni, è stato incriminato dal pubblico ministero della città di NY per aver colpito circa cento volte, un'anziana donna filippina, spinto dall'odio cieco del razzismo.

Infatti, l'aggressore è ora accusato di crimini ispirati dall'odio. Reati per cui Esco, obbligato a presentarsi davanti al procuratore distrettuale di Westchester, si è dichiarato non colpevole.

Tammel Esco is accused of punching an 67-year-old Asian woman more than 125 times and repeatedly stomping on her in what Yonkers police called a hate crime attack. https://t.co/cnhheoG82p

— KTVU (@KTVU) March 15, 2022