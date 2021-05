Sparatoria a una festa di compleanno con bambini, 7 morti: l'assalitore è il fidanzato di una delle vittime

Almeno sette persone sono rimaste uccise in Colorado in una sparatoria durante una festa di compleanno. L'assalitore si sarebbe suicidato. La polizia di Colorado Springs ha riportato che gli agenti, chiamati dai vicini che hanno sentito gli spari, una volta arrivati nella casa hanno trovato sei adulti morti e otto gravemente feriti. Uno dei feriti è poi morto in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, nell'abitazione si stava svolgendo una festa di compleanno quando è arrivato l'assalitore, fidanzato di una delle vittime, e ha cominciato a fare fuoco. Alla festa c'erano anche bambini, che sono rimasti illesi. La polizia sta indagando per ricostruire il movente della strage.

"Le parole non riescono a descrivere la tragedia avvenuta oggi", ha detto il capo della polizia locale, Vince Niski. "Come capo della polizia, marito, padre e nonno, come membro di questa comunità, ho il cuore spezzato per le famiglie che hanno perso una persona cara, per i bambini che hanno perso i loro genitori", ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA