Fa una colonscopia di controllo per un esame di routine, il giorno dopo muore per emorragia interna

Fa unail giorno dopo. Martha Wright è morta a 83 anni il giorno dopo essersi sottoposta a un. La donna aveva fatto una colonscopia, esame consigliatole dai medici data la sua età e alcune alterazioni nelle analisi, un esame piuttosto comune, ma il giorno dopo la signora è morta a causa di un'emorragia interna.Martha, del Kansas, era leggermente anemica e il medico le aveva consigliato di sottoporsi all'esame. Probabilmente è andato male qualcosa durante la procedurae la donna ha riportato una lesione interna che l'ha uccisa a seguito di un'emorragia. La famiglia della 83enne ha denunciato l'ospedale che ha avviato un'indagine per capire cosa possa essere successo. Secondo quanto riporta il Daily Mail, pare che i primi risultati abbiano dimostrato che la donna avesse avuto segni di sofferenza durante l'esame, ma i suoi sintomi sono stati sottovalutati.Gli esami effettuati dopo il decesso hanno mostrato che i dottori avrebbero dovuto intervenire in modo immediato e trattenerla per qualche ora dopo l'esame. Ora la vicenda si sposterà in tribunale.