Colombia, video choc: crolla la tribuna durante la corrida, otto morti e almeno 500 feriti

Almeno otto persone sono morte e altre 500 sono rimaste ferite in Colombia per il crollo di una tribuna improvvisata nell'arena del comune di Espinal, nel dipartimento di Tolima, in occasione di una festività in occasione di una corrida.

Secondo la Protezione Civile di Tolima tra i feriti ci sono bambini, donne, uomini e anziani che partecipavano all'evento. Il momento del crollo è stato ripreso in un video in una registrazione in cui si può vedere il crollo di diversi segmenti della struttura, evidentemente inadeguata a sostenere il peso di centinaia di persone. Dopo l'incidente a Espinal è stato dichiarato lo stato di allerta per gestire l'emergenza: le testimonianze parlano di strutture ospedaliere al collasso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 11:21

