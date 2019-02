A 9 anni mette colla nelle bottiglie d'acqua dei bulli che lo perseguitano: 25 bimbi ricoverati

di Federica Macagnone

Era, una vittima predestinata in balìa degli altri bambini che a scuola lo deridevano e non perdevano occasione di sottoporlo a continui soprusi. Per mesi ha covato rancore senza mai riuscire a farsi valere, una rabbia sorda che man mano è lievitata fino a esplodere in un atto di follia che ha mandato dritti dritti in ospedale 25 suoi compagni. Z. A., un bimbo di nove anni di Bursa, in Turchia , aveva pianificato scientificamente da giorni la sua vendetta e alla prima occasione utile l'ha messa in atto. Durante la lezione di educazione fisica si è assentato con una scusa, è rientrato nella classe vuota e ha sciolto della colla liquida in tutte le bottigliette d'acqua dei suoi compagni, le ha richiuse accuratamente ed è tornato con gli altri come se nulla fosse.Una volta rientrati in classe i bimbi, tutti assetati dopo l'ora di, si sono precipitati a bere: poco dopo, uno dopo l'altro, hanno cominciato a sentirsi male, gettando nel panico gli insegnanti che, vista la situazione fuori controllo, si sono attivati per portarli in ospedale. Tutti tranne uno, Z. A., che "stranamente" era l'unico a non accusare dolori. Una volta ricoverati i suoi 25 compagni, i docenti lo hanno interrogato e non hanno impiegato molto a farlo confessare: il piccolo, dopo aver negato dicendo di non saperne nulla, è crollato in poco tempo e ha ammesso di essersi voluto vendicare dei bulli che lo perseguitavano e di tutti gli altri che non facevano nulla per difenderlo.Ovviamente, vista l'età, Z. A. non avrà guai con la giustizia, ma certamente non saranno pochi gli ostacoli da superare per riuscire a ricucire con i compagni un rapporto che già era problematico e che ora appare irrecuperabile: per lui è più che probabile un cambio di scuola. I 25 bimbi, visitati e curati in ospedale, sono stati dichiarati fuori pericolo, ma sui maestri e sui dirigenti scolastici pesa come un macigno una domanda: è possibile che non si siano mai accorti di nulla e abbiano lasciato Z. A. in balìa dei bulli, ignorando quanto fosse disperato, tanto da compiere, a soli nove anni, un gesto simile? Una domanda inquietante alla quale dovranno dare risposte plausibili.