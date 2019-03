Emma muore a 25 anni per un cancro all'utero: «Pensavano fosse una colite»

Sorprende uno sconosciuto in casa a stuprare la moglie incinta e lo uccide a colpi di machete

Credeva di avere solo la, ma pochi mesEmma Fisk, di Ackworth, nello Yorkshire, soffriva da tempo di crampi allo stomaco, ma viste le imminenti nozze ha creduto fosse dovuto allo stress e gli stessi medici gli hanno somministrato dei farmaci contro la colite.Quando però i sintomi non si affievolivano la 25enne ha fatto degli esami più approfonditi che hanno mostrato un cancro all'utero al secondo stadio. Per mesi i medici si erano rifiutati di fare il pap test, ritenedola troppo giovane per sottoporsi a quel tipo di analisi, in realtà una diagnosi precoce avrebbe potuto salvarla. Emma, infatti, ha intrapreso delle cure molto aggressive dopo la diagnosi ma non ce l'ha fatta.La giovane ha accusato i primi sintomi a 23 anni, quando si è rivolta al gastoenterologo che le ha consigliato di fare un pap test. Poco dopo è arrivata la diagnosi di carcinoma neuroendocrino al secondo stadio, una forma rara di tumore alla cervice. Per sei mesi si è sottoposta a chemioterapia, ma purtroppo il cancro era troppo esteso ed era arrivato allo stadio terminale. Prima che arrivasse la diagnosi choc Emma aveva da poco realizzato il sogno della sua vita, quello di sposarsi, mai avrebbe potuto credere che sarebbe durato così pochi anni.Oggi la mamma ha voluto raccontare la storia di Emma al Sun. Adele ha denunciato la mancata prevenzione che non è stata concessa alla figlia e ha invitato tutte le donne a sottoporsi a test continui, come il pap test, perché possono realmente salvare la vita.