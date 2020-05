Colf e baby sitter possono tornare a lavorare nelle case: la decisione del governo

Gli addetti alle pulizie e le tate possono tornare a lavorare nelle case delle persone purché non presentino sintomi di coronavirus e tutti nella casa stiano bene, affermano le nuove linee guida del governo inglese.



Gli assistenti domestici sono autorizzati a lavorare purché seguano i consigli di sicurezza di nuova concezione progettati per ridurre il rischio di diffusione del coronavirus tra le famiglie.



La notizia, che arriva dopo settimane di addetti alle pulizie e alle tate che non sono state in grado di lavorare, sarà di sollievo sia per i lavoratori stessi che per le famiglie che di solito si affidano al loro aiuto. Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 10:18

